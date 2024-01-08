Путин поручил обеспечить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» обеспечить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Путин также по телефону заслушал доклады губернаторов регионов — Андрея Воробьева и Владимира Сальдо.
Как рассказал Сальдо, проблемы с энергообеспечением области возникли из-за резкой смены температуры, что привело к неполадкам оборудования.
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