Путин поручил обеспечить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» обеспечить электроснабжение в Подмосковье и Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Путин также по телефону заслушал доклады губернаторов регионов — Андрея Воробьева и Владимира Сальдо.