Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что если Берлин продолжит поддерживать Украину, то Киев «экспортирует в Германию майдан». Его слова приводит ТАСС.

Медведев указал, что сейчас в ФРГ проходят забастовки, в рамках которых фермеры заблокировали большую часть страны, и были прекращены субсидии, но «астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти».

«Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — "майдан" — в Берлин», — считает зампред Совбеза РФ.

Также, по мнению Медведева, если такая поддержка продолжится, то «весьма сомнительно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц продержится».