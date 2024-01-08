Медведев предрек экспорт "майдана" с Украины в Германию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что если Берлин продолжит поддерживать Украину, то Киев «экспортирует в Германию майдан». Его слова приводит ТАСС.
Медведев указал, что сейчас в ФРГ проходят забастовки, в рамках которых фермеры заблокировали большую часть страны, и были прекращены субсидии, но «астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти».
«Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — "майдан" — в Берлин», — считает зампред Совбеза РФ.
Также, по мнению Медведева, если такая поддержка продолжится, то «весьма сомнительно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц продержится».
Ранее Шольц призвал партнеров по Евросоюзу активнее поддерживать Украину, назвав помощь, которую они сейчас оказывают Киеву, недостаточной. В частности, он считает необходимым составить к саммиту ЕС 1 февраля «точный обзор того, какой вклад сделают европейские партнеры в поддержку» Киева в 2024 году.