Медведев ожидает экспорт "майдана" с Украины в Германию
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек экспорт "майдана" с Украины в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима.
"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали большую часть страны. Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие - "майдан" - в Берлин", - написал политик в Х. Пост опубликован на английском языке.
По мнению Медведева, в случае продолжения такой поддержки "весьма сомнительно, что [канцлер ФРГ Олаф] Шольц" продержится".
"Мы следим за этим со злостным интересом", - заключил замглавы Совбеза.