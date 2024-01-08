В России ответили на новость о сокрытии Польшей улик в деле о «Северных потоках»

«Что скрывает Польша? Да что угодно. Дело в том, что Польша имеет морской выход к Балтике. Польша была не заинтересована в поставках российского газа в Германию. Она давно сотрудничала с американцами в этом плане. И потом, Польша — абсолютно враждебное России государство. Я надеюсь, что после того, как мы решим задачи специальной военной операции (СВО), Польша немного поумнеет и будет более рассудительной», — заявил Джабаров.