В России отреагировали на предупреждение Украине о приостановке помощи Запада

Высказывание международного обозревателя французского телеканала LCI Магали Барте о том, что Украина может лишиться помощи стран Запада из-за ударов по Белгороду, — это здравый сигнал, который должны услышать парламенты и руководители европейских стран. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на предупреждение Киеву председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

© Senior Airman Cydney Lee / U.S. Air Force

«Издеваться над здравым смыслом и обстреливать гражданское население городов России — это очевидная провокация и мародерство, это терроризм. Это хорошо должны понять все наши европейские партнеры. Я надеюсь, что это поймут и украинские руководители тоже», — заявил он.

Ранее международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте предупредила Украину о риске лишиться западной помощи из-за ударов по Белгороду. По ее словам, если атаки на российский город будут нарастать, то иностранным правительствам будет сложно соглашаться на дальнейшее финансирование Киева. Журналистка отметила, что Запад не поддерживает подобную стратегию Украины.