Штаб Путина назвал число собранных в поддержку кандидата подписей

Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал 1,3 млн подписей в его поддержку. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала сопредседатель штаба, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

Отмечается, что в штаб передали подписи из еще 13 регионов — Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии и Удмуртии, а также из Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и Пермского края. До этого документы предоставили еще 45 регионов.

Лысенко напомнила, что первые подписи волонтеры начали доставлять с 30 декабря, а в целом сбор продлится до конца января. Сейчас в штабе продолжают обрабатывать поступающие документы, и сопредседатель надеется, что цифра подписей будет увеличиваться.

Напомним, что действующий президент подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря. 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей в поддержку Владимира Путина.