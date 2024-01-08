В штаб Путина поступили подписи ещё из 13 регионов России

В центральный избирательный штаб президента России Владимира Путина ещё из 13 российских регионов поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года.

Уточняется, что речь идёт о Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чувашии и Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также о Пермском крае.

В настоящий момент продолжается подсчёт собранных подписей.