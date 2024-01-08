Глава парламента Крыма заявил о неизбежном распаде Украины
Распад Украины неизбежен также, как и возвращение исторически русских земель в состав России, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По его мнению, конфликт может быть переведен из горячей в холодную фазу.
«И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины», – сказал Константинов.
Парламентарий считает, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать возращение исторически русских земель обратно в состав России, передает РИА «Новости».
Константинов предполагает, что разрешение кризиса между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения, кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь.
Он пояснил, что если ранее казалось очевидным преимущество Запада, то сейчас «вся хваленая западная экономика» не в состоянии обеспечить ВСУ боеприпасами и «вползает в рецессию».
Ранее Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть в Крым только в наручниках.