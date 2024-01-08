Титов: Россия никогда не повернется к Западу

Уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Россия больше никогда не повернётся к Западу, который является для Москвы пройденным этапом, даже если Европейский союз и Соединённые Штаты отменят антироссийские санкции. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.