В Госдуме высказались об идее сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

Предложение депутата Госдумы Сергея Колунова сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной разумное и полезное, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с «Лентой.ру» он поддержал идею коллеги.

«К сожалению, необходимость поднять физическую подготовку школьников существует очень давно. Что касается конкретно норм комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), то эти нормы разработаны так, чтобы, во-первых, их мог сдать при должном усердии любой здоровый человек, а во-вторых, они обеспечивают разностороннее физическое развитие человека», — сказал Вассерман.

Также парламентарий сообщил, что нормы ГТО периодически пересматриваются.

Естественно, будет много нюансов, связанных с тем, что хотя любому здоровому человеку эти нормы посильны, но, к сожалению, уже в школе здоровы далеко не все —Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.

«Вероятно, придется разрабатывать отдельные категории норм для школьников с различными расстройствами здоровья, а кого-то, к сожалению, и вовсе освобождаться от их сдачи. Так, существует освобождение от уроков физической культуры вообще. Но, естественно, эти медицинские освобождения выдаются именно по реальному состоянию здоровья», — добавил он.

Кроме того, Вассерман рассказал, что, будучи школьником, ленился и сдавал не все нормативы.

«Сейчас я об этом очень жалею. Поскольку чувствую, что отсутствие привычки к физическим нагрузкам серьезно повредило моему здоровью», — заключил депутат.