Песков допустил новые аварии с отоплением, как в Подольске

Главе государства Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации в подмосковном Подольске, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, подобные аварии не исключены из-за аномальных морозов. Отмечается, что все службы работают в авральном режиме днем и ночью.