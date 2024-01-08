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Песков не исключил новые аварии с отоплением как в Подольске

Главе государства Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации в подмосковном Подольске, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков допустил новые аварии с отоплением, как в Подольске
© РИА Новости

По его словам, подобные аварии не исключены из-за аномальных морозов. Отмечается, что все службы работают в авральном режиме днем и ночью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Песков: Путин в курсе аварийного отключения тепла в домах Подмосковья

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