Песков допустил новые аварии с отоплением, как в Подольске

Песков не исключил новые аварии с отоплением как в Подольске
Главе государства Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации в подмосковном Подольске, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, подобные аварии не исключены из-за аномальных морозов. Отмечается, что все службы работают в авральном режиме днем и ночью.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».