Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны преподать урок России за спецоперацию. Он также высказался, что Евросоюзу нужна единая оружейная промышленность.

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«Россию можно победить. Надо преподать ей урок, необходима [европейская] солидарность», — высказался Владимир Зеленский.

Его слова приводит «РБК-Украина». Зеленский также заявил, что в Европе надо создать систему единой военной промышленности. Еще он высоко отметил вклад Швеции в совместное производство вооружения.

Россия неоднократно заявляла, что начало спецоперации связано с геноцидом жителей Донбасса, который устроили власти Киева. Президент России Владимир Путин отмечал, что также СВО направлена на то, чтобы не допустить создания угрозы на исторических территориях РФ.