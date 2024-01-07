Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинский конфликт продемонстрировал, что планами Соединённых Штатов в отношении России является её ослабление и разгром.

© RT на русском

Такое мнение он высказал в соцсети X (бывшая Twitter).

Полянский спрогнозировал скорый разгром Вооружённых сил Украины.

Однако, добавил дипломат, существованию России угрожает не Украина, а Североатлантический альянс, который де-факто участвует в украинском конфликте.

«Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — говорится в сообщении.