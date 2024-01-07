Захарова прокомментировала идею создания европейской армии

«Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы?», – написала Захарова в своем Telegram-канале .

Также она отметила, что до формирования армии ЕС нужно понять, на чьем топливе она будет ездить и летать. В ином случае в Брюссель сможет приехать президент США и пригрозить поднятием цен на топливо, если эта армия не нападет на тех, кого он не укажет.