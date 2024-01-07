Захарова прокомментировала идею создания европейской армии

Захарова спросила о необходимости существования НАТО в случае создания армии ЕС
Создание единой европейской армии влечет за собой вопрос о необходимости НАТО, указала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы итальянского МИД Антонио Таяни о создании вооруженных сил ЕС.
«Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что ранее декларировалось о расходовании этих средств на обеспечение безопасности ЕС.
Также она отметила, что до формирования армии ЕС нужно понять, на чьем топливе она будет ездить и летать. В ином случае в Брюссель сможет приехать президент США и пригрозить поднятием цен на топливо, если эта армия не нападет на тех, кого он не укажет.
Дипломат отметила, что Евросоюзу следовало бы начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, разобраться с беженцами и мигрантами, а уже потом создавать армию.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейскому союзу необходима своя собственная объединенная армия.