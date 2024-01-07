В Госдуме отреагировали на призыв ФРГ поставить ВСУ Taurus для ударов по России

«Немецкие депутаты, прежде всего проправительственные сегодняшней коалиции Германии, вынуждены реагировать на ту ситуацию, когда многие видные европейские политики за последние дни сделали целый ряд принципиально важных заявлений. Заявлений, ориентированных на то, что конфликт на Украине необходимо прекращать и соответствующие шаги должны быть сделаны прежде всего со стороны Европы, и что от Запада и стран НАТО зависит, будет ли зарыт топор войны», — отреагировал депутат.