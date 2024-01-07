Спецподразделение "Гром" перешло из состава МВД в Росгвардию

Специальное подразделение "Гром" полностью перешло из МВД в состав Росгвардии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, переход сотрудников произведен в полном объеме.

"Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром", подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объеме", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года сообщалось о том, что процесс перехода начался, в том числе всей инфраструктуры и документации.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал переход спецподразделения из МВД в Росгвардию. По его словам, решением президента спецназ "Гром" в центре и на местах передается в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой, а все сотрудники по желанию переводятся на службу в Росгвардию.