Президент России Владимир Путин усилил свою армию до такой степени, что Россия может рассчитывать на победу над Украиной уже в этом году. Такое мнение выразил бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро.

«Владимир Путин чрезвычайно укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину уже в этом году», — передает слова Паломеро телеканал LCI.

Он добавил, что разрыв между российской и украинской армией продолжает увеличиваться. Путин увеличил военный бюджет, укрепил военную промышленность и увеличил численность своей армии. С другой стороны, Украина испытывает трудности в восполнении ресурсов и не получает эффективной поддержки от Запада, заключил Паломеро.