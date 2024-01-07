Путин прокомментировал идею о создании в России «военного духовенства»

Русская православная церковь хочет быть отделенной от государства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

По его словам, власти поддерживают такую позицию. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с семьями героев, погибших в рамках специальной военной операции. Одна из участниц встречи предложила создать в стране «военное духовенство». Глава государства заявил, что нужно ознакомиться с позицией РПЦ по этому вопросу.