$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Путин прокомментировал идею о создании в России «военного духовенства»

Русская православная церковь хочет быть отделенной от государства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Путин прокомментировал идею о создании в России «военного духовенства»
© ТАСС

По его словам, власти поддерживают такую позицию. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с семьями героев, погибших в рамках специальной военной операции. Одна из участниц встречи предложила создать в стране «военное духовенство». Глава государства заявил, что нужно ознакомиться с позицией РПЦ по этому вопросу.

«Церковь хочет быть отделенной от государства, она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем. Помогаем, но не вмешиваемся в их дела», — указал Путин.

Ранее президент сообщил, что Рождество является ярким выражением братского единения народов России.

Политика
Мнения
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости