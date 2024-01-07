Путин обратился к россиянам в Рождество

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. <…> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», говорится в послании Владимира Путина.

Президент отметил особую роль ценностей, проповедующих православие в российской истории. По его мнению эти ценности являются нравственной опорой общества. Путин призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания порастающего поколения. Отдельные слова благодарности он выразил служащим церквей, которые помогают участникам специальной операции, а также жителям Донбасса и Новороссии.

Президент России Владимир Путин в канун Рождества провел встречу с семьями военных, погибших в ходе СВО, об этом рассказывал «Царьград». Встреча проходила в подмосковной резиденции президента России. Путин побеседовал с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, после чего пригласил их на праздничный ужин.