Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в домовой церкви, которая находится в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огарёво.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин встретит Рождество в Ново-Огарёве с семьями погибших в ходе СВО военных.

До этого сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.