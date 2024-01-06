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Володин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Рождество Христово - особенный праздник, который напоминает об идеалах добра и милосердия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении граждан РФ с праздником.

Володин поздравил россиян с Рождеством Христовым
© РИА Новости

"Поздравляю со светлым Рождеством Христовым! Этот особенный праздник напоминает нам об идеалах добра и милосердия, обращает нас к духовным традициям", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы пожелал гражданам РФ здоровья, счастья и всего самого лучшего.

"Пусть каждый дом наполнится рождественской радостью и надеждой, а сердца - миром и любовью", - добавил Володин.

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