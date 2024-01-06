В Госдуме рассказали, почему Запад не передаст Украине замороженные активы России

«Об этом говорят не только на Украине, об этом говорят и некоторые западные политики. Это крайне рискованный шаг. Последуют ответные меры и пострадают при этом западные экономики. Ни одна западная страна не будет рисковать своими активами, передавая российские средства Украине», — сказал Чепа.