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Слуцкий считает "криком отчаяния" призыв Зеленского передать Украине активы РФ

Крик отчаяния от осознания уходящей на второй план поддержки со стороны Запада. Так, глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал РИА Новости слова главы Украины Владимира Зеленского о передаче российских активов Киеву.

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче российских активов Украине
© globallookpress.com

По его словам, Зеленский своим заявлением призывает «вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности», а также он хочет «обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий».

При этом он считает, что но на самом деле призыв Зеленского является «очередным криком отчаяния» от осознания того, что в Европе и США остается все меньше желающих тратить деньги на спонсирование Киева.

Слуцкий заявил, что если США и ЕС «решатся на откровенную экспроприацию российских активов» в пользу Украины, то с российской стороны «неизбежно последует адекватный и соразмерный» ответ.

6 января Зеленский в своем аккаунте в соцсети X призвал западных политиков как можно скорее передать Украине замороженные российские активы.

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