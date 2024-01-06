В России отреагировали на призыв Зеленского передать замороженные активы Украине

«Об этом говорят не только на Украине, об этом говорят и некоторые западные политики. Это крайне рискованный шаг. Во-первых, последуют ответные меры и пострадают при этом западные экономики и компании. Ни одна западная страна не будет рисковать своими активами, передавая [российские средства] Украине. Этого не будет никогда», — сказал депутат.