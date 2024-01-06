В России отреагировали на перенос Данией поставки F-16 Украине

«Думаю, население Дании принуждает руководство страны понимать, что нужно работать на свою страну, а не на Украину, которая является плацдармом, чтобы по возможности ослабить наше государство. И население страны, думаю, делает все возможное, чтобы они повернулись лицом к собственному населению», — отреагировал на решение Копенгагена депутат.