В России отреагировали на перенос Данией поставки F-16 Украине
Власти Дании могли перенести поставку шести американских истребителей F-16 Украине из-за внутриполитической ситуации в стране. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Думаю, население Дании принуждает руководство страны понимать, что нужно работать на свою страну, а не на Украину, которая является плацдармом, чтобы по возможности ослабить наше государство. И население страны, думаю, делает все возможное, чтобы они повернулись лицом к собственному населению», — отреагировал на решение Копенгагена депутат.
По мнению парламентария, российские силы в любом случае готовы к тому, что американские военные самолеты появятся у Киева.
Отправка самолетов F-16, конечно, изменит ситуацию не в лучшую сторону. Вместе с тем наши Вооруженные силы готовы к такому развитию событий. Какая бы бронетанковая и авиационная техника ни прибывала со стороны наших недругов, подпитывая врагов в лице Украины, она успешно поражается со стороны наших воинских подразделений
Как сообщило издание Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании, страна перенесла на второй квартал текущего года отправку Украине первых шести F-16. При этом Копенгаген планировал передать Киеву машины к Новому году. Газета также пишет, что украинские летчики уже совершают учебные полеты и будут готовы участвовать в военных действиях весной.
В августе 2023 году Дания и Нидерланды заявили, что поставят Украине американские F-16. Одним из условий было обучение украинских пилотов.