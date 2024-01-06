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В штабе Путина началась массовая проверка собранных в его поддержку подписей

Волонтёры избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина приступили к массовой проверке собранных подписей в поддержку его самовыдвижения.

Уточняется, что 6 января документы представили 25 субъектов страны, накануне — ещё 20 регионов.

Подсчёт собранных подписей продолжается.

В избирательный штаб Путина поступят подписи из новых регионов

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.

Также мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.