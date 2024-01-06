В штабе Путина началась массовая проверка собранных в его поддержку подписей
Волонтёры избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина приступили к массовой проверке собранных подписей в поддержку его самовыдвижения.
Уточняется, что 6 января документы представили 25 субъектов страны, накануне — ещё 20 регионов.
Подсчёт собранных подписей продолжается.
Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.
Также мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.