В штабе Путина началась массовая проверка собранных в его поддержку подписей

Волонтёры избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина приступили к массовой проверке собранных подписей в поддержку его самовыдвижения.

Уточняется, что 6 января документы представили 25 субъектов страны, накануне — ещё 20 регионов.

Подсчёт собранных подписей продолжается.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист России Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.