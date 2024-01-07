Пушилин объяснил удары России по военным объектам

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с Россия бьет только по военным целям на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по Белгороду и Донецку.
«У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?», — сказал Пушилин.
По его словам, потери близких с 2014 года «не заставили нас перестать быть людьми».
«Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны», — заключил Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием по военным объектам, в том числе по штабам, где принимаются решения, а также по местам скопления военнослужащих и наемников. Путин пообещал, что Россия нарастит такие удары, и отметил, что они достаточно чувствительны.