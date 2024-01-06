Пушилин заявил, что Донбасс будет индустриальным центром России

«Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться», — сообщил Пушилин.