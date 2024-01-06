Глава ДНР Пушилин сообщил, что Донбасс станет индустриальным сердцем РФ
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс будет индустриальным центром России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться», — сообщил Пушилин.
В начале декабря глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин заявил, что Донбасс и Запорожье соединят новой железной дорогой. Село Андровка расположено рядом с городом Бердянск Запорожской области. Строительство новых железных дорог предусмотрено мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР. Файзуллин добавил, что в 2023 году в обоих регионах были проложены 140 километров путей.
До этого на выставке «Россия» открылись экспозиции о достижениях транспорта и ЖКХ. Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста.