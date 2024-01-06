В избирательный штаб Путина поступят подписи из новых регионов

Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, собранные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поступят 6 января в его избирательный штаб. Об этом сообщается на сайте штаба.

Согласно сообщению, "будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Ожидается также поступление подписей, собранных в 25 регионах страны. Помимо новых субъектов РФ, подписи представят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания и Чеченская Республика, Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее в штаб уже поступили подписи из 20 регионов. "Подсчет и проверка собранных документов продолжаются", - говорится на сайте штаба.