Кадыров назвал «толстым троллингом» США свое заявление о санкциях

«Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — добавил он.