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Кадыров уточнил, что заявление о снятии санкций с семьи — «толстый троллинг» США

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что заявление про снятие санкций с его семьи в обмен на украинский военных — «толстый троллинг» Соединённых Штатов.

Кадыров назвал «толстым троллингом» США свое заявление о санкциях
© РИА Новости

«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков», — указал он в своём Telegram.

Кадыров уточнил, что говорит про своё предложение обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций с членов своей семьи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к политике.

«Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — добавил он.

Кадыров заявил о готовности отдать украинских пленных за снятие санкций с членов его семьи

Ранее Кадыров выступил с предложением к США снять санкции с членов его семьи в обмен на ряд украинских военнопленных.