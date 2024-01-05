Захарова напомнила Британии о "вкладе" в войну на Корейском полуострове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу о "вкладе" Лондона в войну на Корейском полуострове. Таким образом дипломат прокомментировала слова министра о том, что РФ якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации.

Захарова также привела слова Шэппса о том, что Лондон вместе с партнерами "заставит Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России".

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"Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе так называемых сил ООН", - написала она в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД в этой связи привела "краткий список неоколониальных акций Лондона новейшего времени", упомянув участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии.

"И теперь - "крышевание" киевского режима, который в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями", - заключила дипломат.

Захарова также поинтересовалась у британского министра, разобрались ли в лондонских министерствах с Фолклендскими островами. "Кстати, мне кажется, надо бы прояснить судьбу затонувшего в их акватории в 1982 году эсминца "Шеффилд" в контексте наличия на борту ядерного оружия, - продолжила она. - Напомню, тогда были опубликованы фотографии спасшихся с "Шеффилда" моряков, на которых, по странному стечению обстоятельств, была спецодежда противорадиационной защиты".

Дипломат также указала, что в те годы предшественники Шэппса в Минобороны Британии отрицали наличие ядерного оружия на военных кораблях, направляемых к островам, "но спустя 20 лет в Лондоне, как и в истории с Ираком, вспомнили, что немного соврали", и подтвердили, что оно все же там находилось.