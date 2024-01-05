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Путин поручил кабмину сохранить финансирование развития культуры

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны продолжить финансирование мероприятий, направленных на развитие культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин поручил кабмину сохранить финансирование развития культуры
© РИА Новости

В соответствующем документе уточняется, что правительство должно выделить средства на проведение указанных мероприятий в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры". При этом ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры", — говорится в документе, утвержденном по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кроме того, президент потребовал от кабинета министров представить доклад о проделанной работе. Отчет необходимо подготовить до 15 марта 2024 года, подчеркивается в тексте поручения.

В конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2024 году в стране состоится российский аналог музыкального конкурса "Евровидение". Мероприятие, получившее название "Интервидение", должно пройти в Санкт-Петербурге.

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