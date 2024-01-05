Путин поручил кабмину сохранить финансирование развития культуры

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны продолжить финансирование мероприятий, направленных на развитие культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В соответствующем документе уточняется, что правительство должно выделить средства на проведение указанных мероприятий в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры". При этом ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры", — говорится в документе, утвержденном по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Кроме того, президент потребовал от кабинета министров представить доклад о проделанной работе. Отчет необходимо подготовить до 15 марта 2024 года, подчеркивается в тексте поручения.
В конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2024 году в стране состоится российский аналог музыкального конкурса "Евровидение". Мероприятие, получившее название "Интервидение", должно пройти в Санкт-Петербурге.