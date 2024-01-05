В России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке

«Их поведение является иллюстрацией этой линии, в том числе на Ближнем Востоке, где давно надо было уже вернуться к известным решениям Совета Безопасности ООН по поводу проведения переговоров и прекращения кровопролития. Логика должна была подвести к созданию двух государств, в том числе палестинского. От этого, к сожалению, Соединенные Штаты и Израиль уходят, и все это будет продолжаться бесконечно. Поэтому международное сообщество должно сказать свое слово, каждая из ответственных стран должна сказать о своей позиции, и, будем надеяться, что здравый смысл возобладает, в том числе в работе ООН, которой мы по-прежнему дорожим», — сказал сенатор.