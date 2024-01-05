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ЦИК зарегистрировал Даванкова кандидатом в президенты России

Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от партии «Новые люди».

ЦИК зарегистрировал Даванкова кандидатом в президенты России
© РИА Новости

Предоставленные в комиссию документы Даванкова были тщательно рассмотрены, после чего член ЦИК Антон Лопатин предложил зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента России, передает ТАСС.

Отмечается, что члены партии «Новые люди» представлены в Госдуме, в этой связи Даванкову не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Решение о регистрации было принято членами комиссии единогласно, после чего Даванкову было вручено удостоверение кандидата.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что Даванков стал вторым официально зарегистрированным кандидатом.

«В добрый путь», – сказала она.

Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировал в пятницу председателя ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента России.