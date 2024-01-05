В Крыму назвали Зеленскому единственный способ попасть на полуостров

«Мы с вами можем проверить — там ли они сейчас. А вот что они сейчас пьют или нюхают, пока проверить не можем. Но уж точно до ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем», — заявил политик.