В России прокомментировали призыв Залужного к депутатам Рады идти на фронт

«У украинской армии моральный дух подорван. Это связано, прежде всего, с неудачным, провальным контрнаступлением со стороны ВСУ и с успешными наступательными действиями со стороны наших военнослужащих Российской Федерации. Второе — людской ресурс как таковой практически исчерпан со стороны ВСУ. У Залужного, как у других руководителей, некоторая паника. Поэтому единственный путь, который сегодня является неким решением вопроса — это просто пойти на переговоры с нашей стороной и подписать акт о безоговорочной капитуляции на условиях нашей страны», — считает парламентарий.