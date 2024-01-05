Штаб Путина принял подписи из 19 регионов

"Если подсчитать, то у нас получается, что еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи", - пояснила журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.



"Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок. Ну и, конечно, сбор документов по всей стране продолжается", - добавила она.