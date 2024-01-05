Штаб Путина принял подписи из 19 регионов
Сегодня в предвыборный штаб Владимира Путина в Москве доставили подписи избирателей 19 регионов в поддержку кандидата на пост президента России.
Это Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области. Ранее в штаб поступили подписи из Московской области.
"Если подсчитать, то у нас получается, что еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи", - пояснила журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.
"Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок. Ну и, конечно, сбор документов по всей стране продолжается", - добавила она.
Первыми в новом году подписные листы подвезли волонтеры столицы. Сотрудники штаба открывали коробки и проверяли правильность оформления документов. Затем подписные листы отправились на проверку к юристам.
Сбор подписей между тем продолжается и в центральном штабе в Гостином дворе. Тут оборудован пункт, куда может прийти любой желающий и поставить подпись в поддержку Владимира Путина.
Напомним, кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить в Ценризбирком не менее 300 тысяч подписей. Из одного региона - не более 7,5 тысяч.
Крайний срок сдачи подписных листов - 31 января. Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта 2024 года.