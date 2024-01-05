Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, политики Польши продолжают играть роль главных провокаторов НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО и подчеркнул, что политики обрекают свою страну на распад «в пламени большой войны».
«Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — отметил он.
По словам постпреда, глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает позицию «натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации». Мурадов предположил, что это поможет не допустить победы России в кризисе.
Lenta.ru: главные новости