Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО и подчеркнул, что политики обрекают свою страну на распад «в пламени большой войны».

«Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — отметил он.

По словам постпреда, глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает позицию «натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации». Мурадов предположил, что это поможет не допустить победы России в кризисе.