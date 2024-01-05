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В Крыму назвали главного провокатора в НАТО

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, политики Польши продолжают играть роль главных провокаторов НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

В Крыму назвали главного провокатора в НАТО
© РИА Новости

Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО и подчеркнул, что политики обрекают свою страну на распад «в пламени большой войны».

«Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория», — отметил он.

По словам постпреда, глава МИД Польши Радослав Сикорский выражает позицию «натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации». Мурадов предположил, что это поможет не допустить победы России в кризисе.

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