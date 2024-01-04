У иностранцев и лиц без гражданства, которые родились и проживали в Крыму до 18 марта 2014 года, будет возможность получить гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Он предписывает предоставить право указанным гражданам обратиться с заявлением о приеме в гражданство страны. Это же касается и тех, у кого ранее было гражданство Российской Федерации. По условиям они должны были оформить выход из гражданства в установленном порядке, подчеркивается в указе.

Мера распространяется также на граждан Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившихся и проживавших в Крыму и Севастополе, но покинувших их до вышеуказанного срока. Под нововведения подпадают и уроженцы Крыма без гражданства, граждане Украины и лица без гражданства, имеющие документ, подтверждающий право на пребывание в России, или участвующие в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ. На получение гражданства могут рассчитывать и депортированные с территории Крымской АССР лица, или их потомки.

Возможность получить гражданство будет и у граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и имели в прошлом гражданство СССР, а также у их родителей, супругов и детей.