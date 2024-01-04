Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, на родине их может ждать наказание за наемничество.

В декабре «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД РФ писали, что в Красноярском крае более семи тысяч новых граждан России не встали на воинский учет. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту халатности. Проверка показала, что с 2018 года по 1 декабря 2023-го на территории края более девяти тысяч мужчин в возрасте от 17 до 50 лет получили гражданство РФ и подлежали воинскому учету. Но более семи тысяч из них так и не явились в военкоматы.