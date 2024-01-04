Путин разрешил части украинцев получить гражданство РФ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о предоставлении украинцам, родившимся и проживавшим в Крыму или Севастополе до 18 марта 2014 года, права на гражданство РФ. Об этом говорится в тексте соответствующего указа президента.
«Граждане Украины, родившиеся до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за гражданством РФ», — заявлено в тексте указа.
Отмечается, что аналогичные права предоставляются уроженцам Крыма без гражданства, гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим право на пребывание в России или участвующим в программе по добровольному переселению в РФ, а также депортированные с территории Крымской АССР и их потомки.
Также право на гражданство РФ предоставляется гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившимся на территории РСФСР и имевшим в прошлом гражданство СССР, а также их родителям, супругам и детям. Ранее Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донбасса, включая регионы, не входящие в ДНР и ЛНР.