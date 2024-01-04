В Совфеде предсказали будущее Украины в 2024 году

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что судьба Украины в 2024 году будет "близка к критической". Его слова приводит "Парламентская газета".

По его словам, "Украина — лоскутное государство", которое может не сохраниться. Парламентарий предположил, что главу государства Владимира Зеленского ожидает переворот после того, как он отказался от выборов президента, к чему подталкивали США.

"Другое дело, что любой, кто может прийти ему на смену — будь то Сырский, Залужный или Буданов, вышел с ним, образно говоря, из одного бункера. Поэтому Украине, если там хотят сохранить хоть какую-то государственность, необходимы новые лидеры, ориентированные на нормальные отношения с Россией", — заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что, если нынешнюю Украину "не отсечь от Черного моря", Россия не может чувствовать себя в безопасности.

"Думаю, в составе Украины могут остаться лишь те регионы, которые настроены к России дружелюбно — и то только под письменные международные гарантии других стран", — констатировал Джабаров.