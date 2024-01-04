Политик Бабурин выразил соболезнования жителям Ирана в связи с терактом в Кермане
Председатель партии "Российский общенародный союз" (РОС) Сергей Бабурин выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в иранском городе Керман. В своем Теlegram-канале политик, подавший накануне документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, заявил, что РОС осуждает организаторов и исполнителей злодеяния.
"Надеемся, что имена конкретных виновников станут известны, что преступники не останутся безнаказанными", - написал Сергей Бабурин.
Он подчеркнул, что Иран вновь стал жертвой мирового террора. Кандидат в президенты РФ не сомневается, что за этим преступлением стоит попытка спровоцировать Иран "на поиск жесткого ответа и развязать на Среднем Востоке войну".
Автор поста считает, что в этой войне заинтересованы США, Израиль, Великобритания и Франция.
"Мечты Запада уничтожить Исламскую Республику Иран не должны сбыться! Международный терроризм, открытым покровителем и организатором которого являются США, должен быть остановлен! Организаторы очередного международного преступления должны знать, что Россия была и будет гарантом всемирной справедливости!", - заявил Бабурин.