Бабурин выразил соболезнования жителям Ирана в связи с терактом в Кермане

Председатель партии "Российский общенародный союз" (РОС) Сергей Бабурин выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате теракта в иранском городе Керман. В своем Теlegram-канале политик, подавший накануне документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, заявил, что РОС осуждает организаторов и исполнителей злодеяния.

"Надеемся, что имена конкретных виновников станут известны, что преступники не останутся безнаказанными", - написал Сергей Бабурин.

Он подчеркнул, что Иран вновь стал жертвой мирового террора. Кандидат в президенты РФ не сомневается, что за этим преступлением стоит попытка спровоцировать Иран "на поиск жесткого ответа и развязать на Среднем Востоке войну".

Автор поста считает, что в этой войне заинтересованы США, Израиль, Великобритания и Франция.