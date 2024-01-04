Лавров высказался о возможности отказа от английского языка

Лавров: отказываться от английского языка глупо, важно не впадать в крайности
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с 11-летней девочкой Анастасией из Луганска отметил, что отказываться от изучения английского языка глупо, несмотря на положение дел в мире.
Министр пообщался с девочкой в рамках акции «Ёлка желаний». Лавров спросил у Анастасии, какой язык она изучает, на что девочка ответила, что английский. Глава МИД поддержал такой выбор.
«Я не считаю, что правы те, кто говорят: «Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдём». Это глупо, потому что язык-то здесь ни при чём», — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Министр считает, что впадать в крайности вредно.
«Это так же, как Зеленский запретил на Украине русский язык, образование», — сказал он.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должно быть разрешено использование всех существующих в стране языков, а права меньшинств необходимо защитить.