Хинштейн сообщил о назначении нового начальника Росгвардии в Москве

Хинштейн сообщил о назначении нового начальника управления Росгвардии в Москве
Им стал генерал-майор полиции Василий Сонин. Владимир Путин подписал назначение сегодня, сообщил в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
Указ президента пока не опубликован. На сайте столичного управления Росгвардии начальником продолжает числиться Виктор Дикевич, а Сонин указан в качестве руководителя на сайте управления Росгвардии по Московской области. По словам Хинштейна, Сонин смог вывести областной главк на лидерские позиции внутри ведомства.
Василию Сонину 46 лет. На должность начальника Росгвардии по Московской области он был назначен в марте 2022 года, а в феврале 2023-го получил звание генерал-майора полиции.