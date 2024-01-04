Хинштейн сообщил о назначении нового начальника Росгвардии в Москве

Им стал генерал-майор полиции Василий Сонин. Владимир Путин подписал назначение сегодня, сообщил в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Указ президента пока не опубликован. На сайте столичного управления Росгвардии начальником продолжает числиться Виктор Дикевич, а Сонин указан в качестве руководителя на сайте управления Росгвардии по Московской области. По словам Хинштейна, Сонин смог вывести областной главк на лидерские позиции внутри ведомства.