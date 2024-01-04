Политолог объяснил, как изменится обстановка в мире после выборов в США

После выборов в Соединенных Штатах геополитическая обстановка в мире обострится еще сильнее. Такое мнение в четверг, 4 января, выразил политолог РЭУ имени Г.В. Плеханова Артем Макаев.

По словам эксперта, сейчас мировое сообщество ждет изменений на политической арене в связи с грядущими выборами в США, которые пройдут уже в этом году.

— Говоря об этом вопросе, важно понимать, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, политика США изменится. Крайне актуальными сегодня являются серьезные конфликты, которые захлестнули мир: палестино-израильский конфликт, конфликт на Украине, нестабильность в Латинской Америке, тайваньский вопрос и иные, — заявил политолог.

Макаев отметил, что новое руководство Соединенных Штатов не сможет игнорировать эти проблемы. Он подчеркнул, что геополитическая обстановка обострится еще сильнее, так как спецоперация на Украине стала причиной для глобальной пересборки политических процессов, в которых Штаты выступают в качестве стержня коллективного Запада, передает «Подмосковье сегодня».