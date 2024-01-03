Медведев резко отозвался о словах МИД Франции об ударе по Белгороду

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в жесткой форме, на грани цензурного раскритиковал слова МИД Франции об ударе по Белгороду.
"Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами", - написал Медведев в Telegram-канале.
По его мнению, такое отношение сейчас находит подтверждение из-за заявления МИД Франции.
"Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону", - процитировал зампред СБ РФ.
"Мразь. Выблядки. Уроды", - отреагировал Медведев.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило о легитимной обороне Украины, отвечая на вопрос ТАСС об отношении Парижа к действиям Вооруженных сил Украины, нанесших удар запрещенными кассетными боеприпасами по мирным жителям Белгорода. При этом МИД оставил без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду.
Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.