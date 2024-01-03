Захарова обвинила Украину в применении тактики терроризма
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику терроризма, нанося удары по гражданскому населению. Об этом в МИД России Мария Захарова.
«Здесь прямая тактика терроризма, не просто экстремизма, а терроризма, когда удары наносятся по гражданскому населению», — сказала дипломат.
Захарова также обвинила Киев сознательно отходит «от принципов гуманитарного права, правил ведения войны», нанося избирательные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.
Ранее МИД Франции признал законной обороной ракетные удары ВСУ по центру Белгорода 30 декабря, соответствующей 51 статье Устава ООН.
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