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Захарова обвинила Украину в применении тактики терроризма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику терроризма, нанося удары по гражданскому населению. Об этом в МИД России Мария Захарова.

Захарова обвинила Украину в применении тактики терроризма
© Lenta.ru

«Здесь прямая тактика терроризма, не просто экстремизма, а терроризма, когда удары наносятся по гражданскому населению», — сказала дипломат.

Захарова также обвинила Киев сознательно отходит «от принципов гуманитарного права, правил ведения войны», нанося избирательные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Ранее МИД Франции признал законной обороной ракетные удары ВСУ по центру Белгорода 30 декабря, соответствующей 51 статье Устава ООН.

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