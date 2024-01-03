Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о дальнобойных ракетах для ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

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Он предложил передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по территории РФ. По его мнению, они позволят ВСУ "уничтожить стартовые площадки и командные центры" российской армии.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что Сикорский "в отсутствие свежих мыслей" призвал Запад ужесточить санкции против России. Она поинтересовалась, должны ли эти дальнобойные боеприпасы иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши.

"Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины?" - написала представитель МИД РФ, добавив, что "новогодние желания должны сбываться".

Также она отметила, что "выдающихся идей у Сикорского нет, только американские", но не до такой же степени, чтобы работать против собственной страны.