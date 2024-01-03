В Госдуме ответили на призыв Польши передать Украине ракеты для ударов по России

«Лишний раз Запад оттягивает завершение этого процесса миром. К переговорам это не ведет точно. Мы уже не раз говорил, что так (передачей оружия Украине — прим "Ленты.ру") они разжигают конфликт, не давая ему перейти в мирное русло», — заявила Журова.